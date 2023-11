Zalando in der Krise: Warum der Online-Modehändler mit Einbußen rechnet

Der Online-Modehändler erwartet nun einen Umsatzrückgang zwischen 3 Prozent und 0,5 Prozent in diesem Jahr, während das Bruttowarenvolumen – ein Schlüsselindikator für die Umsatzentwicklung – um zwei Prozent schrumpfen oder um bis zu ein Prozent wachsen könnte.

Zuvor rechnete der Konzern mit einem Umsatzrückgang von bis zu ein Prozent oder einem Wachstum von bis zu vier Prozent, während das Bruttowarenvolumen um ein Prozent bis sieben Prozent steigen sollte, wobei beide Kennzahlen eher in der unteren Hälfte der Spanne liegen dürften.

Zalando erlebte während der Pandemie ein rasantes Wachstum, da die Verbraucher aufgrund des Coronavirus gezwungen waren, online einzukaufen. Mit dem Abklingen der Pandemie und der Aufhebung dieser Beschränkungen im vergangenen Jahr kehrten die Kunden jedoch in die Geschäfte zurück.

Der Aktienkurs von Zalando reagierte vorbörslich nur leicht auf die Zahlen und stieg bei Tradegate um 0,3 Prozent auf 21,88 Euro. Im regulären Handel hat er in diesem Jahr bereits 36,5 Prozent nachgegeben. Zalando sagte, dass es mit einem schwierigen makroökonomischen Umfeld, einer schlechten Konsumentenstimmung und rückläufigen Online-Verkäufen zu kämpfen habe.

