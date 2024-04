Zahl der minderjährigen Studierenden an deutschen Hochschulen steigt

Durch die Einführung von G8 und die Aussetzung der Wehrpflicht ist die Zahl der unter 18-Jährigen an deutschen Hochschulen aktuell deutlich höher als noch vor zehn Jahren. Das bringt eine Menge zuvor nicht gekannter Probleme mit sich.Studierende nehmen an einer Einführungveranstaltung in einem Uni-Hörsaal teil. (Symbolfoto)Mit dem Start des neuen Sommersemesters beginnt für viele Studienanfänger in Deutschland der Hochschulalltag.

Darunter sind auch wieder viele Erstsemester, die ihr erstes Seminar noch vor dem 18. Geburtstag besuchen. Nach Angaben des Statischen Bundesamtes waren in Deutschland im Wintersemester 2022/23 rund 3800 der insgesamt 2,9 Millionen Studierenden jünger als 18 Jahre. Insgesamt sind das zwar nur 0,13 Prozent aller Studierenden. Im Vergleich zum Wintersemester vor zehn Jahren waren zuletzt allerdings deutlich mehr minderjährige Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Damals betrug der Anteil der unter 18-Jährigen noch 0,08 Prozen

