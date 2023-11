Zahl der Atemwegsinfektionen in Deutschland steigt an

Unter 100.000 Menschen in Deutschland sind derzeit rund 8.500 an einem Atemwegsinfekt erkrankt. Eine Woche zuvor waren es noch 500 weniger. Grund sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) auch die für diese Jahreszeit typischen Erkältungsviren. Vor allem aber treibt die bereits seit Mitte des Jahres wieder ansteigende Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus die Menschen in die Hausarztpraxen

. Das RKI rät Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, in Innenräumen eine Schutzmaske zu tragen.Etwas mehr als 100 Proben von Patienten mit Atemwegsbeschwerden erhält das RKI jede Woche zur Auswertung. In etwa 90 davon finden die Wissenschaftler tatsächlich relevante Viren. Von einer Krankheitswelle spricht das RKI, wenn mehr als 20 Prozent dieser Proben auf eine Infektion mit einem Virus zurückzuführen sind. Aktuell sprechen die Experten daher von einer Corona- und einer Rhinoviruswelle. Rhinoviren sind für übliche Erkältungen verantwortlich.In der vergangenen Woche waren 23 Prozent der virusbelasteten Proben auf eine Coronainfektion zurückzuführen und 21 Prozent auf eine Ansteckung mit dem Rhino- oder Erkältungsvirus. Erstmals seit dem vergangenen Winter geht die Mehrzahl der Infektionen damit wieder auf Coronaviren zurück. Grippeviren hingegen machten nicht einmal ein Prozent aus. Unter 170 Proben fanden die Experten gerade einmal einen Befund. In den Wochen zuvor war es kein einzige

