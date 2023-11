Zac Efron soll Film über das Leben von 54-Jährigem drehen

Es wurde berichtet, dass der 54-Jährige bei ihrem Treffen davon gesprochen habe, einen Film über sein Leben zu drehen. Einen Wunsch, wer ihn darin verkörpern solle, habe er auch geäußert: Zac Efron, der ihn schon einmal gespielt hat, ihn noch einmal spielt, weil er sagte, er hätte das so gut gemacht. Die beiden waren 2009 zusammen in '17 Again' zu sehen gewesen, wo sie denselben Charakter in unterschiedlichen Altersstufen dargestellt hatten.

'Ich möchte betonen, dass er extrem gut gelaunt war und er ganz enthusiastisch über all die Dinge sprach, die er noch in seinem Leben vorhatte. Er war so glücklich und lebendig.

Matthew Perry (†): Große Zukunftspläne mit Zac Efron enthüllt
Der verstorbene Matthew Perry hatte in seinem Leben noch viel vor. Ein großer Plan war es, für ein spezielles Projekt wieder mit Schauspieler Zac Efron zu...

ZDF: 37°Leben: Meteor im Mittelmeer - Leben auf dem Forschungsschiff30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen vier Wochen lang das Leben am Meeresboden.

DLFNACHRICHTEN: Drei Tote nach schwerem UnwetterIn Italien sind bei einem schweren Unwetter mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

FOCUSONLINE: Vier Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in SalzburgBei einem Absturz eines Sportflugzeuges im österreichischen Bundesland Salzburg sind alle vier Insassen ums Leben gekommen.

DLFNACHRICHTEN: Mindestens 157 Tote bei Erdbeben in NepalBei einem Erdbeben in Nepal sind nach jüngsten Angaben mindestens 157 Menschen ums Leben gekommen.

CITYREPORT: '37°Leben: Glaubt mir! Missbrauch in der Therapie'Der heute 26-jährige Max Leon wurde als Siebenjähriger von seinem Therapeuten mehrfach schwer sexuell missbraucht. Im '37°Leben'-Film 'Glaubt mir! Missbra

