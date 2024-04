Yuki Tsunoda - Der Mann der Stunde der hinteren Teams

Yuki Tsunoda war mit Platz zehn im Qualifying von Suzuka wieder einmal der Beste Fahrer der zweiten Feldhälfte - Kleiner Aufwärtstrend bei Daniel Ricciardo(Motorsport-Total.com) - Yuki Tsunoda ist im Moment so etwas wie der Mann der Stunde der hinteren Teams . Der Japaner konnte sich im Qualifying beim Heimspiel von Suzuka () bereits zum dritten Mal in Folge in Q3 bringen und war damit auch zum dritten Mal in Folge der bestplatzierte Fahrer der zweiten Hälfte des Feldes.

"Das ist natürlich nichts Schlechtes, aber das muss ich auch sein", sagt Tsunoda nach seinem zehnten Platz. Denn er weiß, dass das hintere Feld derzeit sehr eng ist. Zwischen den fünf besten und den fünf schlechtesten Teams klafft eine große Lücke, und wer Punkte abstauben möchte, der muss im Kampf der zweiten Feldhälfte vorne sein. Das ist Tsunoda zuletzt bereits in Melbourne gelungen, als er als Siebter sechs wichtige Punkte für sein Racing-Bulls-Team einfuh

Yuki Tsunoda Qualifying Suzuka Fahrer Feldhälfte Teams

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MST_AlleNews / 🏆 28. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Mann mit dem Fagott (1) | Der Mann mit dem FagottUdo Jürgens' Großvater Heinrich schlendert in Gedanken durch Bremens Straßen: Soll er nach Amerika oder Moskau auswandern? Ein Straßenmusiker gibt ihm Entscheidungshilfe. Es beginnt eine schicksalhafte Geschichte dreier Generationen.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Der Mann mit dem Fagott (2) | Der Mann mit dem FagottEin brutaler Schlag zerfetzt dem jungen Udo das Trommelfell. Seither ist er auf einem Ohr beinahe taub. Doch die Liebe zur Musik ist stärker als die Gewalt eines nationalsozialistischen Fanatikers. Der Junge will für seinen Traum kämpfen.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Yuki Tsunoda: Racing-Bulls-Punkte gehen ein bisschen auf Franz Tosts KappeYuki Tsunoda freut sich über den siebten Platz in Melbourne - Der Racing-Bulls-Pilot glaubt, dass er die Punkte 'ohne den Einsatz von Franz Tost nicht erreicht' hätte

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

AlphaTauri: Yuki Tsunoda fährt in Abu Dhabi​Kein Fahrer hat beim Formel-2-Finale von Sakhir mehr Punkte erobert als der Japaner Yuki Tsunoda: Damit hat er die notwendigen Superlizenzpunkte und testet schon in Abu Dhabi für AlphaTauri.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Mit wem Yuki Tsunoda eine Formel-1-Band gründen würdeVor dem Japan-Grand-Prix sind alle Augen auf den Lokalhelden Yuki Tsunoda gerichtet. Im Interview-Format «Getting to know» verrät er, wen er zum Mitglied seiner hypothetischen Formel-1-Band wählen würde.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): Keine Angst vor Fehlern​Der fleissige Grand-Prix-Debütant Yuki Tsunoda sammelt weiter Formel-1-Kilometer. Derzeit fährt der 20jährige Japaner in Misano einen 2019er GP-Renner. Er sagt: «Ich habe keine Angst vor Fehlern.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »