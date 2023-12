YouTube sperrt Video des Zentrums für politische Schönheit aufgrund von Urheberrechtsansprüchen

Die Bundesregierung hat YouTube gebeten, ein Video des Zentrums für politische Schönheit (ZPS) zu sperren. Das ZPS hatte ein Deep-Fake-Video veröffentlicht, in dem Bundeskanzler Olaf Scholz einen Verbotsantrag gegen die rechtsradikale AfD stellt. Die Bundesregierung bezeichnete das Video als manipulativ und verunsichernd. YouTube sperrte das Video aufgrund von Urheberrechtsansprüchen, obwohl dies umstritten ist.

Künstler und Urheberrechtsfachleute kritisieren die Verwendung des Urheberrechts als Zensurinstrument





