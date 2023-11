YouTube Premium: YouTube und Music ohne Werbung kosten jetzt mehr

Der Musikstreaming-Dienst lässt sich aber weiterhin auch einzeln buchen, wobei nun auch hierzulande die Preise zum 2. November nach oben angepasst wurden.Für YouTube Music steigt der monatliche Preis bei Einzelpersonen von 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Das Jahresabonnement für Einzelpersonen liegt derzeit allerdings noch unverändert bei 99,99 Euro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Netflix-Aktie gefragt: Netflix zählt 15 Millionen Nutzer in Abo mit WerbungNetflix hat nach einem Jahr 15 Millionen Kunden in der günstigeren Abo-Version mit Werbung.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

KICKER_BL: Werbung und Tracking auf kicker PlattformenNutzung von Werbung und Tracking auf den digitalen Plattformen von kicker

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: NASDAQ-Titel Meta-Aktie vorbörslich unbeeindruckt: Meta darf in Europa keine personalisiert Werbung zeigeMeta darf seinen europäischen Nutzern bis auf weiteres keine personalisierte Online-Werbung zeigen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: NYSE-Wert Walt Disney-Aktie vorbörslich teifer: Disney+ bietet günstigeren Tarif mit Werbung anDer Streamingdienst Disney+ bietet ab sofort auch einen Tarif mit Werbung an, der weniger kostet.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

NORDBAYERN: Disney Plus bietet ab November günstigeres Abo an – dafür müssen Sie Werbung schauenBerlin - Der Streamingdienst Disney+ bietet ab sofort auch einen Tarif mit Werbung an, der weniger kostet.

Herkunft: nordbayern | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: NYSE-Wert Walt Disney-Aktie tiefer: Disney+ bietet günstigeren Tarif mit Werbung anDer Streamingdienst Disney+ bietet ab sofort auch einen Tarif mit Werbung an, der weniger kostet.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕