YouTube macht ernst und blockiert weltweit Werbeblocker, erhöht nebenbei die Preise

Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die Meldung erscheint, dass »Werbeblocker gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen«, wie einige Nutzer bereits in der Vergangenheit berichtet haben.

Bisher war es ein Experiment der Videoplattform. Doch nun macht YouTube ernst und weitet diese Maßnahme weltweit aus. Wer in Zukunft die Videos auf YouTube ohne Werbung genießen will, muss also ein Premium-Abonnement abschließen.

In erster Linie soll das Premium-Abonnement für die Nutzer attraktiver werden. Es bietet neben werbefreien Inhalten auch Zugang zu YouTube Music. Allerdings erhöht YouTube nun auch in Deutschland die Preise, was die Attraktivität von Premium mindern dürfte.

Die monatlichen Kosten hängen vom gewählten Tarif ab. Am günstigsten kommt ihr mit dem Familienabo (bis zu fünf Personen ab 13 Jahren im selben Haushalt) weg.Bei monatlicher Zahlungsweise werden für Einzelpersonen knapp 13 Euro fällig.

YouTube hat in der Vergangenheit die Art der Werbung auf der Plattform angepasst. So wurden in der TV-App 30-Sekunden-Werbevideos eingeführt, die übersprungen werden können. Später experimentierte YouTube mit längeren, aber selteneren Werbeblöcken.YouTube will nun weltweit Werbeblocker von seiner Plattform verbannen. Das bedeutet, dass ihr in Zukunft eine Meldung erhaltet, wenn ihr ein Video anschauen wollt und einen Adblocker aktiviert habt.

