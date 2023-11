YouTube erhöht die Preise für Premium und blockiert Adblocker weltweit

Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die Meldung erscheint, dass »Werbeblocker gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen«, wie einige Nutzer bereits in der Vergangenheit berichtet haben.

Bisher war es ein Experiment der Videoplattform. Doch nun macht YouTube ernst und weitet diese Maßnahme weltweit aus. Wer in Zukunft die Videos auf YouTube ohne Werbung genießen will, muss also ein Premium-Abonnement abschließen.

In erster Linie soll das Premium-Abonnement für die Nutzer attraktiver werden. Es bietet neben werbefreien Inhalten auch Zugang zu YouTube Music. Allerdings erhöht YouTube nun auch in Deutschland die Preise, was die Attraktivität von Premium mindern dürfte.

Die monatlichen Kosten hängen vom gewählten Tarif ab. Am günstigsten kommt ihr mit dem Familienabo (bis zu fünf Personen ab 13 Jahren im selben Haushalt) weg.Bei monatlicher Zahlungsweise werden für Einzelpersonen knapp 13 Euro fällig.

YouTube hat in der Vergangenheit die Art der Werbung auf der Plattform angepasst. So wurden in der TV-App 30-Sekunden-Werbevideos eingeführt, die übersprungen werden können. Später experimentierte YouTube mit längeren, aber selteneren Werbeblöcken.YouTube will nun weltweit Werbeblocker von seiner Plattform verbannen. Das bedeutet, dass ihr in Zukunft eine Meldung erhaltet, wenn ihr ein Video anschauen wollt und einen Adblocker aktiviert habt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMPUTERBASE: YouTube Premium: YouTube und Music ohne Werbung kosten jetzt mehrYouTube hat jetzt auch in Deutschland die Preise für das Premium-Abo angehoben. YouTube Premium kostet nun 12,99 statt 11,99 Euro pro Monat.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕

COMPUTERBASE: YouTube Premium: YouTube und Music ohne Werbung kosten jetzt mehrNach Preisanpassungen in anderen Ländern hat YouTube jetzt auch in Deutschland die Preise für das Premium-Abonnement angehoben. YouTube vollständig ohne Werbung kostet regulär jetzt 12,99 statt 11,99 Euro pro Monat. Auch für das Jahresabo, als Familie und als Student muss man jetzt mehr...

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕

COMPUTERBASE: Quartalszahlen: Steigende Preise lassen Samsung langsam aufatmenPremium-Bildschirme, neue Smartphones und gestiegene Preise im Speichergeschäft lassen Samsungs Quartalsumsatz besser aussehen als zuletzt.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕

GAMESTAR_DE: YouTube macht ernst und blockiert weltweit Werbeblocker, erhöht nebenbei die PreiseBreaking: Eure Werbeblocker werden auf YouTube in Kürze wohl keinen Nutzen mehr haben. Premium wird außerdem teurer.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen ⮕

BOERSENZEITUNG: Knorr-Bremse setzt höhere Preise durch | Börsen-ZeitungDie Margen der beiden Divisionen entwickeln sich entgegengesetzt: Nutzfahrzeuge legen zu, Schienenfahrzeuge schneiden schwächer ab.

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Aldi reduziert Preise für WurstprodukteAldi reagiert auf Preisanpassung bei Lidl und Kaufland und reduziert zahlreiche Wurstprodukte. Die Preise sollen dauerhaft um bis zu zwanzig Prozent gesenkt werden.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕