YouTube erhöht die Preise für Premium-Abonnements

04.11.2023 11:26:00 GameStar_de 2 min.

YouTubes Monatsabo kostete bisher 11,99 Euro und wird nun auf 12,99 Euro erhöht. Stellt ihr die Zahlungsart auf »jährlich« um, zahlt ihr pro Monat knapp 10,83 Euro. Die Preiserhöhung kann der offiziellenDen größten Anstieg verzeichnet jedoch das Familienabo . Mussten Gruppen von bis zu fünf Personen (ab 13 Jahren im selben Haushalt) bisher 17,99 Euro zahlen, sind es demnächst 23,99 Euro - eine Steigerung von knapp 33 Prozent.? Für Neukunden: ab sofort. YouTube informiert derzeit zahlende Premium-Mitglieder über die bevorstehende Preiserhöhung. Wer die neuen Preise nicht akzeptieren will, verliert Ende Dezember automatisch seine Premium-Mitgliedschaft. Bei dem Angebot an Streaming-Diensten und deren Preiserhöhungen sollte die Entscheidung für eine monatliche Abo-Gebühr gut überlegt sein. Wie sieht es bei euch konkret aus?Hierzulande gibt es seit kurzem eine Alternative zu Premium, nämlich Premium Lite . Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Version von YouTube Premium. Für einen Preis von 6,99 Euro (7,99 Euro für iOS) fehlen allerdings folgende FunktionenWerdet ihr YouTube Premium kündigen oder versuchen, den Tarif zu wechseln? Wolltet ihr ursprünglich in Premium einsteigen, seid aber jetzt von den Preisen abgeschreckt? Nehmt an unserer Umfrage oben teil! Teilt uns außerdem mit, welche Streaming-Dienste ihr im Repertoire habt und von welchen ihr euch aufgrund der höheren Preise schweren Herzens trennen musstet.