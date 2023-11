Yann LeCun und die Herausforderungen der KI-Forschung

Schon 2021 erkannte Yann LeCun, dass er sich geirrt hatte. Er gilt als einer der einflussreichsten KI-Forscher der Erde. Als leitender Wissenschaftler im KI-Labor von Meta hatte er versucht, Maschinen ein grundlegendes Verständnis dafür zu vermitteln, wie die Welt funktioniert. Diese Art von gesundem Menschenverstand sollte entstehen, indem er neuronale Netze darauf trainierte, vorherzusagen, was als Nächstes in Videoclips von alltäglichen Ereignissen passieren würde.

Doch es zeigte sich, dass es einfach zu komplex war, die kommenden Sequenzen eines Videos Pixel für Pixel zu erraten. LeCun rannte gegen eine Mauer.Anlässlich der Spekulationen um OpenAIs möglichen Durchbruch auf dem Gebiet der künstlichen, allgemeinen Intelligenz veröffentlichen wir diesen Artikel vom 30. Juni 2022 erneut. Nachdem er monatelang danach gesucht hatte, was hier noch fehlte, hat er eine kühne neue Vision für die nächste Generation der K





heise_de » / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Herausforderungen und Geheimnisse auf einer einzigartigen InselEntdecke eine faszinierende Insel mit Pilzen, Marshmallows und seltsamen Pflanzen. Erfahre mehr über die neuen Herausforderungen und Geheimnisse, die dich erwarten. Personalisierte Inhalte und Anzeigen basierend auf deinem Nutzungsprofil.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

BYD verstärkt seine Forschung und Entwicklung im Bereich SolartechnikSHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD bietet neben Elektroautos und entsprechenden Batteriesystemen auch Elektronik-Komponenten und Solarmodule an. Nun will die BYD Company Ltd.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Neue Folgen, neue Herausforderungen: Die Reimanns wirft nichts so leicht aus der BahnAloha, die Reimanns sind wieder da: Auch in den neuen Folgen erwarten die 'Kult-Auswanderer' Konny und Manu Reimann zahlreiche Herausforderungen. Kabel Eins ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Luftfahrtbranche im Aufwind: Rekordgewinne trotz Herausforderungen!Lufthansa Aktie auf Erfolgskurs trotz Herausforderungen Die Lufthansa-Aktie erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung, angetrieben von anhaltend hoher Nachfrage und einem beeindruckenden dritten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Nio bereitet sich auf große Herausforderungen vor und setzt bei der Belegschaft den Rotstift anNio ist ein vergleichsweise kleiner chinesischer Autobauer, dem es aber nicht an großen Ambitionen mangelt. Mit seinen Batterietausch-Stationen verfügt der Anbieter über ein echtes Alleinstellungsmerkmal

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Migrationsgipfel/Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen geht Herausforderungen gemeinsam an„Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz heute“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach dem Treffen der Regierungschefs- u

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »