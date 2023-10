XXL-Dekolleté: So hot feiert Kelly Osbourne ihren Geburtstag

27.10.2023 20:41:00 / Herkunft: promiflash

Da hat sich Kelly Osbourne (39) aber ordentlich in Schale geworfen! Am Donnerstag wurde die Musikerin 39 Jahre alt. Zur Feier des Tages veranstaltete die Tochter von Metal-Legende Ozzy Osbourne (74) eine große Party in Los Angeles.