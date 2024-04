XTB ile Piyasalara Bakış

blickt aus Sicht des Chartanalysten jeden Montag- und Mittwochmorgen um 9:00 Uhr LIVE gemeinsam mit XTB und Ihnen auf die Märkte. Der deutsche Leitindex DE40, US30, EURUSD, Forex, Gold, Oil, Bitcoin und mehr.Die deutsche Zweigniederlassung in Frankfurt am Main betreut die Kunden mit erstklassigem Support, Schulungen und technischer Hilfe.Handeln Sie in allen Börsenlagen und mit jeder Kontogröße! Aktien, CFD oder ETF – aktives Daytrading oder längerfristiges Investieren.

Der XTB Morgenticker 🔴 Analyse, Ausblick, News und mehrDie Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden zu Beginn der neuen Woche höher gehandelt - der Nikkei stieg um 2,5%, der S&P/ASX 200 legte um 0,1% zu, der Kospi stieg um 0,7% und der Nifty 50 blieb unverändert. Die Indizes aus China legten um 0,3-1,1% zu.

Der XTB Morgenticker 🔴 Analyse, Ausblick, News und mehrDie Indizes im asiatisch-pazifischen Raum erleben am zweiten Tag der Woche einen gemischten Handel. Die Indizes in Japan, Australien und Singapur legen zu, während die Märkte in China und Vietnam verlieren.

Der XTB Morgenticker - Analyse, Ausblick, News und mehrDie Wall-Street-Indizes schlossen nach der Entscheidung der Fed und der Konferenz des Vorsitzenden Jerome Powell auf Rekordniveau. Der S&P 500 legte um 0,90 % auf 5225 Punkte zu, und der Nasdaq 100 stieg um 1,15 % auf 18225 Punkte.

Der XTB Morgenticker - Analyse, Ausblick, News und mehrDie Indizes an der Wall Street beendeten den gestrigen Handel auf Rekordhochs, blieben jedoch hinter ihren Tageshöchstständen zurück. Der S&P 500 gewann 0,32%, der Dow Jones stieg um 0,68% und der Nasdaq legte um 0,20% zu. Der Small-Cap-Index Russell 2000 notierte über 1 % höher.

Der XTB Morgenticker - Analyse, Ausblick, News und mehrDie Indizes der Wall Street schlossen am Freitag mit minimalen Veränderungen. Der SP500 fiel nur 0,14% auf 5230 Punkte, und der Nasdaq 100 stieg um 0,10% auf 18340 Punkte. In beiden Fällen bewegten sich die Indizes in der Nähe von Rekordständen.

Der XTB Morgenticker - Analyse, Ausblick, News und mehrDie Indizes der Wall Street wurden gestern überwiegend niedriger gehandelt - der S&P 500 fiel um 0,31%, der Dow Jones um 0,41% und der Nasdaq um 0,27%. Der Small-Cap-Index Russell 2000 wurde flach gehandelt.

