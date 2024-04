Xpeng erweitert Modellangebot in Europa

📆 04.04.2024 22:40:00

📰 ecomento_de ⏱ Reading Time:

8 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 23%

Publisher: 61%

Xpeng,Elektroauto,G6

Die chinesische Elektroautomarke Xpeng erweitert ihr Modellangebot in Europa. Nach dem P7 und dem G9 wird ab dem dritten Quartal auch das SUV-Coupé G6 in Europa verfügbar sein. Das Elektroauto basiert auf der neuen 800-Volt-Plattform SEPA 2.0 und bietet serienmäßig Hinterradantrieb, optional auch Allradantrieb. Die Preise für den G6 werden später in diesem Monat bekannt gegeben.