, sondern auch eine neue Smartwatch mit einer großen Fülle an Health-Funktionen. In den USA ist die Uhr sogar als medizinisches Gerät zertifiziert worden.Die Xiaomi H1 kann dank einer Mikropumpe das mitgelieferte Armband »aufblasen« und so euren Blutdruck messen. Die Resultate sollen nur geringfügig von einem professionellen Blutdruckmessgerät abweichen (maximal 3mm HG ).

Die Food-and-Drug-Administration in den USA hat die Smartwatch als medizinisches Gerät der Klasse 3 zertifiziert. Die Klasse 3 erhalten nur Geräte der höchsten Risikoklasse und umfasst solche, bei denen Fehler zu schweren gesundheitlichen Problemen oder sogar zum Tod führen könnten.

Dass die Xiaomi Watch H1 diese Zertifizierung erhalten hat, bedeutet, dass die FDA das Gerät als sicher und präzise genug ansieht, um den Blutdruck für medizinische Zwecke zu messen. Ob die Uhr auch bei uns als medizinisches Gerät klassifiziert werden kann, muss von der Bundesoberbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft werden. Drehbare Krone, ultradünner Rahmen, Edelstahlgehäuse und Zifferblätter headtopics.com

Das klassische Design und das 1,47 Zoll AMOLED Display sorgen für eine schicke Optik. Dank der 14 Tage Akkulaufzeit lassen sich Herzfrequenz- und Fitness-Tracker lange nutzen, bevor die Uhr wieder geladen werden muss.

Darüber hinaus verfügt die H1 über Mikrofone und Lautsprecher, um Bluetooth-Anrufe zu ermöglichen. Mit einem eingebauten NFC-Chip lässt sich mit der Uhr kontaktlos bezahlen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist wasserfest. Der Bildschirm ist rund, 1,43 Zoll groß und verwendet ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln. headtopics.com

Dank integriertem GPS-Modul könnt ihr beim Laufen oder Radfahren eure Strecken aufzeichnen und auswerten. Die Akkulaufzeit beträgt laut Xiaomi neun Tage.In China wird die Smartwatch in Kürze verfügbar sein und umgerechnet 258 Euro kosten.Duy Linh Dinh

