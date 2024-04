Xiaomi Fan Festival: Bis zu 58 Prozent Rabatt auf Xiaomi Smartphones bei Amazon

Die Smartphones, die im Rahmen dieser Aktion angeboten werden, zeichnen sich bereits ohne strake Rabatte durch ihre faire Preisgestaltung gegenüber der enthaltenen Technik aus. Doch während des Xiaomi Fan Festivals werden diese Preise noch attraktiver.

Xiaomi Fan Festival: Bis zu 58 Prozent Rabatt zur UVP auf Xiaomi Smartphones bei Amazon Die Aktion zum Xiaomi Fan Festival 2024 umfasst beispielsweise einige gefragte Modelle aus der Xiaomi-Redmi-Reihe sowie preiswerte, aber leistungsstarke Mittelklasse-Handys von Poco. Ein niedrigerer Preis bedeutet hier keineswegs eine geringere Qualität. Ganz im Gegenteil: Die Geräte von Xiaomi und Poco bieten auch im günstigeren Preissegment sehr gute Spezifikationen und Leistungen. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, hochwertige Smartphones zu besonders vorteilhaften Preisen zu bekomme

Ursula Poznanski: '50 Prozent eines Thrillers sind Gefühl, 50 Prozent Technik'In Ursula Poznanskis „Die Burg“ gerät ein Escape-Spiel außer Kontrolle. Ein Gespräch über alte Gemäuer, moderne Technologien und eine Vorstellung, die sie sauer macht.

China strebt rund fünf Prozent Wachstum an - Militärausgaben steigen um 7,2 ProzentChina strebt trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage für dieses Jahr ein Wachstum von rund fünf Prozent an. Ministerpräsident Li Qiang sagte zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses vor knapp 3.000 Delegierten in Peking, es werde nicht leicht, die Ziele zu erreichen.

Inflationsrate in Deutschland sinkt weiterDie Inflationsrate in Deutschland ist im März weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, was der niedrigste Wert seit April 2021 ist. Im Februar lag die Jahresteuerungsrate noch bei 2,5 Prozent und im Januar bei 2,9 Prozent. Energie verbilligte sich um 2,7 Prozent und Nahrungsmittel waren um 0,7 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat. Dienstleistungen verteuerten sich hingegen um 3,7 Prozent.

