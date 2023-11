Xiaomi erweitert Liste von Handys ohne Updates um zwölf weitere Modelle

Xiaomi erweitert seine Liste von Handys, die keine Updates mehr erhalten, um zwölf weitere Modelle. Diese müssen dann auch auf das neue HyperOS verzichten.. Es gibt nicht nur die üblichen Upgrades bei Kamera und Hardware - dieses Mal werden die neuen Flaggschiffe zusätzlich mit einem neuen Betriebssystem ausgeliefert, welches das bisherige MIUI zukünftig ersetzt: HyperOS. Allerdings werden nicht alle Handys das Update auf das neue OS erhalten. Xiaomi führt hierzu eine End-of-Service-Liste

. Darauf werden Handys aufgelistet, die sich am Ende ihres Update-Supports befinden. Nun wurde diese Liste mit zwölf weiteren Geräten aktualisiert. 11 Zoll 2,8K, 144 Hz, 8840mAh, 33 Watt Schnellladen, 6 GB RAM, Snapdragon 870 Das Xiaomi Pad 6 besitzt ein hochauflösendes 2.8K-Display mit 144 Hz. Der Akku ist mit 8.840 mAh schön groß und reicht mit einer einzigen Ladung für 16 Stunden Videowiedergabe. Das Aufladen dauert dank 33 Watt Schnellladen nur 99 Minuten. Der verbaute Snapdragon 870 sorgt für eine ordentliche Leistung.Wer eines der oben aufgelisteten Handys besitzt, wird weiterhin nur MIUI nutzen können. HyperOS verbessert die Benutzeroberfläche, Leistung und Sicherheit der Geräte - so Xiaomi. Dazu kommen neue Funktionen wie ein KI-Assistent mit dem Namen »Hypermind«, der euch in verschiedenen Situationen unterstützen soll. Hypermind ist zum Beispiel in der Lage, euer Smarthome anzusteuer

:

GAMESTAR_DE: Wenn ihr eines dieser zwölf Xiaomi-Handys besitzt, bekommt ihr das Update auf HyperOS nichtXiaomi erweitert seine Liste von Handys, die keine Updates mehr erhalten um zwölf weitere Modelle. Diese müssen dann auch auf das neue HyperOS...

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

MEINMMO: Die Xiaomi Week: Unschlagbare Angebote für Handys, E-Scooter & Saugroboter!Als Vorgeschmack auf den Black Friday: In der Xiaomi Week bei Saturn gibt's schon jetzt günstige Angebote für Handys, E-Scooter und mehr!

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »

EXPRESS24: Xiaomi 13 T Pro Smartphone reduziert: Weitere Xiaomi Smartphones ebenfalls bis -37% Rabatt bei Amazon |Xiaomi 13T Pro jetzt bei Amazon mit 8% Rabatt bestellen. Weitere Xiaomi Rabatt-Highlights in den Amazon-Angeboten sogar bis zu 37% zur UVP reduziert, darunter Xiaomi 13, Xiaomi Redmi Note 12 Pro oder Xiaomi Redmi 10.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Huawei nimmt Abschied: Android-Handys sind GeschichteHuawei kämpft seit 2019 mit dem US-Bann und muss seitdem mit vielen Einschränkungen leben. Genau diese Einschränkungen haben das chinesische Unternehmen aber gefühlt stärker und deutlich unabhängiger gemacht. Bald soll der nächste Schritt unternommen werden, der den Abschied von Android einläutet – auch unter der Haube.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

FOCUSONLINE: Geheime Show von Andrea Kiewel geleakt: Sat.1 kassiert Handys der Zuschauer einSender Sat.1 produziert aktuell eine Musikshow mit „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel. Jetzt gibt es einen ersten Bericht über die Aufzeichnung der Sendung.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

GAMEPRO_DE: Xiaomi Week: Das sind die besten Schnäppchen vom Handy bis zum E-ScooterIn der Xiaomi Week bei Saturn könnt ihr euch jetzt eine große Auswahl an Schnäppchen sichern, von Handys über Tablets und Smartwatches bis hin zu...

Herkunft: GamePro_de | Weiterlesen »