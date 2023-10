XFRA D05: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINAB/FROM ONWARDS 30.10.

Trading-Ideen ohne GewinnContinental, Aixtron, Kinross Gold, Bechtle und MTU Aero Engines waren in dieser Woche Trading-Ideen, die man als 'Treffer ohne Gewinn' verbuchen muss. Mit unseren Einstiegskursen haben unsere Abonnenten ihr 'Pulver' trocken gehalten ... Den vollständigen Artikel lesen ... Weiterlesen ⮕

Trading-Idee Coca-Cola: Zahlen wohlwollend aufgenommenAktienmarkt Analyse von Rafael Müller über: Coca-Cola Co, Coca Cola Co, Coca-Cola Co BDR, Coca-Cola Co DRC. Lesen Sie Rafael Müller's Aktienanalyse auf Investing.com. Weiterlesen ⮕

DAX: Treffer +32%! Zweites Trading-Ziel fast erreicht!Die Abonnenten des RuMaS Express-Service können unsere Aussage nachvollziehen. Am 24. September hatten wir in einer Stellungnahme zum DAX ISIN: DE0008469008 geschrieben: 'Der Weg nach oben ist steinig Weiterlesen ⮕

Trading Idee: S&P 500 startet ErholungDer SP500 ist in der Vorwoche weiter kräftig gefallen und hatte im Verlaufstief 4.105 Punkte erreicht. Dann konnte der SP 500 wieder etwas ansteigen und bei 4.147 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der SP 500 am heutigen Montag im Bereich von 4.150 Punkten höher. Weiterlesen ⮕

Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 30.10.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading SetupsSollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Wesentlich wird sein, dass diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen und überschritten werden sollte. Idealerweise könnte die Bewegung direkt an die SMA50 (aktuell bei 33.273 Punkten) laufen. Erst wenn sich der Dow Jones... Weiterlesen ⮕