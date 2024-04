XBox X und Gamepass Ultimate

Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir eine XBox X zu kaufen und würde einen Gamepass Ultimate dazu nehmen. ->Ja, ich möchte natürlich so günstig wie (mit halbwegs akzeptablen Aufwand) möglich dran kommen.

->Nein, ich werde auf keinen Fall mit irgendwelchen türkischen / afrikanischen oder sonstwie gearteten VPNs arbeiten, keine schwarze Katze bei Vollmond opfern bevor ich auf ORDER klicke, oder sonstwie Hokuspokus machen :p Für mich kämen folgende Wege ich frage, wobei ich nicht weiß ob das beides so funktionieren würde, aber dafür bin ich ja hier: 1) Wie ich es auf der PS5 auch mache: Guthaben auf instangaming kaufen (da hat man immer 15-17% Rabatt bei der PS5, bei XBox wohl eher 11%) und damit dann den Pass bezahlen. Geht das, kann man den GPU mit Guthaben bezahlen, oder muss der separat als Abo bezahlt werden? Auf der Gamepass Seite finde ich nur die Angabe 14,99€/Mona

Ein Jahr Gamepass Ultimate - ein Resümee - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinThema dieses Blogs ist der Abbau meines Backlogs und ein wichtiger Baustein war die nunmehr erfolgte Kündigung des Gamepass Ultimate auf der Series S. Nach etwas mehr als einem Jahr wurde mir klar, dass dieses Abo zwar ein super Angebot für andere…

Neue Xbox bestätigt und Gerüchte über Xbox-HandheldIm neuesten Xbox Podcast wurde die kommende Xbox offiziell bestätigt. Zudem machen Gerüchte die Runde, dass auch ein Xbox-Handheld kommen könnte. Xbox wird eine frische Xbox auf den Markt bringen und neue Maßstäbe setzen. Doch damit nicht genug, auch ein neuer Handheld soll zur Produktsparte der Xbox hinzugefügt werden. Welche Informationen gibt es zum Xbox Series Nachfolger und was sind die Gerüchte zu einer portablen Konsole?

Ultimate Team: Unendlich viele Packs mit Ultimate-Birthday-PromoEA Sports hat im Zuge der neuen Ultimate-Birthday-Promo viele neue Squad-Building-Challenges veröffentlicht, die es erlauben, gezogene Spieler auf verschiedene Art und Weise zu recyclen. In Kombination mit den aktuell in Packs erhältlichen Spezialkarten, darunter auch die UT Birthday Icons, besteht so die Möglichkeit, zahlreiche starke Spieler zu ziehen, die euer Team verbessern können. Mithilfe der richtigen Vorgehensweise seid ihr so bereits mit einem geringen Startkapital in der Lage, euch im Prinzip unendliche viele Packs zu generieren. Je öfter ihr den Zyklus wiederholt, desto höher stehen die Chancen auf ein glückliches Händchen

Xbox-Spiele für unter 10€: Das sind die 10 besten Schnäppchen im Xbox StoreIm Xbox Store gibt es gerade rund 800 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One. Wir haben euch die besten Spiele für unter 10€ herausgesucht.

