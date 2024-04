Xbox am Ende? Der Konsolenkrieg und die Schwierigkeiten in Europa

Der Konsolenkrieg und der Wettbewerb um die Vorherrschaft im Gaming-Sektor sind allgegenwärtig. Laut dem Leiter von GamesIndustry.biz hat Xbox jedoch bereits den Kampf verloren. Xbox am Ende? In Europa stagniert der Markt Chris Dring, Kopf von GamesIndustry.biz war kürzlich zu Gast bei der Game Developers Conference (GDC).

Von dort hat er scheinbar nicht nur Positives mitgenommen, denn wie er jetzt berichtet, glaube er, dass „Xbox als Hardware-Hersteller in echten Schwierigkeiten steckt“ (Quelle: GamesIndustry.biz). Er habe von mehreren Firmen gehört, dass die Leistung der Xbox in Europa nicht mehr genüge. Man könne beobachten, wie die Verkäufe zurückgehen – in diesem Jahr sogar noch stärker als im letzten. Er berichtet außerdem von einem großen Unternehmen, das im letzten Jahr ein großes Spiel veröffentlicht hat und es jetzt bereut, die Konsole überhaupt unterstützt zu habe

