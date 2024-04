Xavi Vierge kündigt volle Leistung in Estoril an

Eine Verletzung bremste Xavi Vierge bei den Meetings der Superbike-WM 2022 in Aragón und Assen ein. Nun kündigt der Rookie im Werksteam der Honda Racing Corporation an, dass er in Estoril wieder volle Leistung bringen kaEs war ein unglücklicher Zeitpunkt für den ersten Sturz mit der Honda CBR1000RR-R. Nur zwei Wochen vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 im Motorland AragónDer 24-Jährige biss auf die Zähne und holte in Aragón drei Top-10-Ergebnisse.

Schwieriger war der zweite Event in Assen mit den Plätzen 11,12 und 9. «Natürlich habe ich mir den Start in die Meisterschaft anders vorgestellt; ich wusste nicht einmal, ob ich die ersten Rennen fahren kann», sagte Vierge bei WorldSBK. «Dass ich nach den beiden Rennwochenenden 30 Punkte eingefahren habe und punktgleich mit einem anderen Fahrer Siebter in der Meisterschaft bin, ist etwas, worüber ich mich freuen kann – vor allem, wenn ich die Leistung meines Teamkollegen Iker in Assen seh

Xavi Vierge Superbike-WM 2022 Honda Racing Corporation Estoril Verletzung

