Xabi Alonso ist nach seinem Meistertitel mit der Werkself in aller Munde. In Spanien wird Bayers Trainer zum König der Bundesliga ernannt. Die internationalen Pressestimmen zu Leverkusens Meistercoup.– und wird dafür gefeiert. Die internationale Presse würdigt den ersten Meistertitel der Werkself, die den Abo-Meister aus München nach elf Jahren in Serie vom Bundesliga -Thron gestürzt hat. „Adios ‚Neverkusen‘.

„Leverkusen hat den Titel mit überwältigender Dominanz geholt. Sie sind fünf Spiele davon entfernt, die erste Mannschaft im deutschen Fußball zu werden, die eine Saison ungeschlagen beendet. Ein Meilenstein, der Leverkusen auf eine Stufe mit Arrigo Sacchis Milan und Arsenal, den Unbesiegbaren , stellen würde.“

„Xabi Alonso führt Bayer Leverkusen zum ersten Bundesliga-Titel der Geschichte. Nach elf Jahren ununterbrochener Bayern-Herrschaft wird die Leverkusener Mannschaft zum Meister gekürt und die Bismarckstraße wird in die Xabi Alonso-Straße umbenannt.“„Xabi Alonso regiert mit Leverkusen in der Bundesliga. Die Legende von ‚Neverkusen‘, der Mannschaft, die nie gewann, ist aus und vorbei. Xabi Alonso trägt Bayer Leverkusen in die Geschichtsbücher der Bundesliga ein.

„Bayern konnte das Warten auf den Titel für Leverkusen nur um einen Tag verlängern. Es war ohnehin nur noch die Frage, wann es passiert. Leverkusen beendet die große Bayern-Ära. Zur Erinnerung. Als Alonso im Oktober 2022 übernahm, stand Leverkusen auf einem Abstiegsplatz. 18 Monate später sind sie Meister.“Es wurde Geschichte geschrieben. Leverkusen hat gewonnen, das Spiel gegen Werder Bremen natürlich, aber vor allem die Meisterschaft.

