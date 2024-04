Xabi Alonso krönt sich zum König von Deutschland

„Xabi I.“, „König von Deutschland“, „Don Xabi“: Die Erfolge des Weltmeisters von 2010 haben auch in seiner Heimat Spanien für Aufruhr gesorgt. Die Presse überhäuft den Basken, der Bayer Leverkusen zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt hat, mit Komplimenten und Huldigungen.Marca: „Xabi I. von Deutschland. Bayer Leverkusen erobert den ersten Bundesligatitel seiner Geschichte.

“Sport: „Xabi Alonso regiert in der Bundesliga mit seinem Leverkusen. Die Legende von ,Neverkusen‘, der Mannschaft die nie gewann, ist aus und vorbei. Xabi Alonso trägt Bayer Leverkusen in die Geschichtsbücher der Bundesliga ein. Xabi Alonso hat eine Mannschaft kreiert, die den Bayern direkt in die Augen schaut. In anderthalb Jahren wurden 119 Jahre Geschichte beerdigt.“El Mundo Deportivo: „Xabi Alonsos Bayer Leverkusen ist jetzt schon eine Legende.

