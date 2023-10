X-Factor: Neue Staffel der Kult-Serie mit Jonathan Frakes

Fans der Science-Fiction-Serie „Star Trek: Deep Space Nine“ erinnern sich sicherlich noch an Lieutenant Thomas Riker, der nie so richtig aus dem Schatten von Captain Picard herausgekommen ist. Vielen TV-Zuschauern der 90er-Jahre ist Jonathan Frakes, der Schauspieler hinter Riker, aber auch noch durch eine andere beliebte TV-Serie im Gedächtnis geblieben. Von 1998 bis 2002 moderierte der US-Amerikaner die Mystery-Serie „X-Factor: Das Unfassbare“, die in Deutschland bei RTL Zwei lief.

In jeder der 50 Folgen erzählte Frakes fünf mysteriöse Geschichten, die jeweils entweder auf wahren Begebenheiten basierten oder von den Autoren der Serie frei erfunden wurden. „Sie glauben, die Geschichte ist wahr? Da muss ich Sie leider enttäuschen - sie ist frei erfunden“, erklärte der Schauspieler in jeder Folge, wenn die Zuschauer ihm mal wieder auf den Leim gegangen waren.

Nachdem die Serie 2002 wegen sinkender Einschaltquoten abgesetzt wurde, kehrt das Kult-Format nun wieder auf die Bildschirme zurück. Neben Moderator Frakes standen auch Hollywood-Stars wie Danny Trejo ("Breaking Bad"), Brandon Sexton III ("Black Hawk Down") und Manu Bennett (“Der Hobbit“) für das Comeback der Serie vor der Kamera. headtopics.com

