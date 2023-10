Wut auf Generation Z? „ Lange galt Burnout als eine Art Ritterschlag“

Auf Tiktok kursiert das Video einer weinenden jungen Frau. Sie erzählt davon, wie sehr sie der Einstieg ins Berufsleben überfordert. Typisch Generation Z? Arbeitspsychologin Hannah Schade meint: Nein. „Es geht vielen Menschen so. Auch älteren Generationen.“Darunter versteht man Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt starten.

In vielen Medienberichten heißt es, die Generation Z wäre faul und fordernd, dass junge Leute wenig arbeiten und trotzdem viel verdienen wollen.Gibt es jemanden, der sich das nicht wünscht? Viel zu verdienen, ohne sich kaputt zu arbeiten? Ich halte solche Vorstellungen für menschlich und nachvollziehbar. Die meisten Menschen sind leistungsbereit und -fähig – bis zu einem gewissen Punkt.

Mitglieder der jüngeren Generation kommunizieren ihre Grenzen klar. Das ist auch ein Vorteil. Sie schützen sich vor gesundheitsschädigendem Verhalten. Wer sich überarbeitet, und das ständig, läuft schließlich Gefahr, mental „auszubrennen“.Genau. Die Burnout-Raten sind hoch. So hoch, dass wir nicht sagen können: Es läuft doch alles super. Es ist also folgerichtig, andere Ansprüche ans Arbeitsleben zu formulieren. headtopics.com

Autonomie, also selbst zu entscheiden, wann und wie ich etwas erledige. Gemeinschaft, also eine gute Teamatmosphäre. Kompetenz, also zeigen zu können, was man kann. Und Sinn: Das Gefühl zu haben, mit dem eigenen Tun etwas zu bewegen.Wertschätzung, Verbindlichkeit, Transparenz, Fairness – solche Dinge sollten selbstverständlich sein. Zentrale Fragen müssen im Vorfeld geklärt werden.

Wie plötzlich könnte mir gekündigt werden, wie sicher ist mein Wochenende, mein Feierabend? Wichtig ist, sich an das zu halten, was versprochen wurde. Nicht zu erwarten, dass Leute arbeiten, wenn sie krank sind. An einem Strang zu ziehen, mit- statt gegeneinander zu arbeiten. headtopics.com

