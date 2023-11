Wüstner begrüßt Pistorius' Äußerungen zu Wehrtüchtigkeit

Der Vorsitzende Wüstner sagte im Deutschlandfunk, Verteidigungsminister Pistorius habe mit seiner Forderung nach Kriegstüchtigkeit den Fokus wieder auf die Ausstattung der Bundeswehr gelenkt.Wüstner kritisierte, dass Teile der Politik und der Gesellschaft gut eineinhalb Jahre nach der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers wieder in den politischen Standardmodus zurückgegangen seien. Dabei gebe es zurzeit so viele Kriege und Konflikte auf der Welt wie nie zuvor.

Wüstner sieht nach eigenen Worten Verbesserungsbedarf bei Ausrüstung, Personal und Struktur der Bundeswehr. Unter anderem wegen der Waffenlierungen an die Ukraine gehe zurzeit mehr Kriegsgerät ab als angeschafft werde.

