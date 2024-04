Mit dem Spielbeginn flogen die Fäuste zwischen den Rangers und den Devils . Wüste Keilerei in der NHL - Draisaitl kassiert Klatsche. Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers eine schmerzliche Klatsche kassiert - für größere Schlagzeilen sorgte aber eine wüste Keilerei in einer anderen Partie: Im NHL -Duell zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils (4:3) fielen unmittelbar nach dem Beginn die Handschuhe und es ging zwischen beiden Teams zur Sache.

Acht Profis erhielten letztlich nach zwei absolvierten Sekunden Spieldauer-Disziplinarstrafen. 'Wir versuchen nicht, uns lächerlich zu machen. Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei', sagte Adam Fox von den Rangers, der die Vorlage zum Siegtreffer von Chris Kreider im Schlussdrittel lieferte: 'Ich denke, jeder hat es richtig gemacht und ist für den anderen eingesprungen.' Grubauer verliert mit Seattle KrakenGar nicht lief es für Draisaitl und die Oilers, die ein 0:5 bei den Dallas Stars kassierte

NHL Keilerei Draisaitl Oilers Rangers Devils

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NHL: Wüste Keilerei in New York - Draisaitl kassiert KlatscheDie Buffalo Sabres gewinnen mit 6:2 gegen die Washington Capitals. JJ Peterka trifft doppelt und bereitet ein weiteres Tor vor.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Schlägerei zwischen New York Rangers New Jersey DevilsMit dem Spielbeginn flogen die Fäuste zwischen den Rangers und den Devils. Wüste Keilerei in der NHL - Draisaitl kassiert Klatsche.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

US-Sport: Stützle entscheidet das deutsche NHL-Duell gegen Draisaitl für sich​Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

NHL: Draisaitl verliert mit Edmonton in TorontoToronto - Die Edmonton Oilers unterliegen trotz eines Treffers von Leon Draisaitl im kanadischen Prestige-Duell. Die Detroit Red Wings kassieren eine bittere Niederlage im Playoff-Rennen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

NHL: Draisaitl verliert mit Edmonton in TorontoDie Edmonton Oilers unterliegen trotz eines Treffers von Leon Draisaitl im kanadischen Prestige-Duell. Die Detroit Red Wings kassieren eine bittere Niederlage im Playoff-Rennen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

NHL: Draisaitl verliert mit Edmonton in TorontoDie Edmonton Oilers unterliegen trotz eines Treffers von Leon Draisaitl im kanadischen Prestige-Duell. Die Detroit Red Wings kassieren eine bittere Niederlage im Playoff-Rennen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »