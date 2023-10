'Wundervoll': Julian Zietlow hat sich mit Ex Kate getroffen

"Es war so weit, ich hab Kate getroffen", erzählt er auf"Das war einfach das Beste. Einfach das hinter mich zu bringen, rein in den Schmerz und es war einfach nur wundervoll"

, schwärmt er. Die Begegnung sei von purer Liebe geprägt gewesen und der Unternehmer habe seine Gefühle teilen können. Er postet ein Video, in dem Kate und er sich bei dem Treffen in den Armen liegen und stellt klar:"Danke, Kate. Ich werde dich immer lieben.""Am Ende war diese Beziehung einzugehen genauso wichtig, wie diese Beziehung loszulassen."

Kate und er könnten sich einfach nichts mehr geben – und er habe sich gleich mit einer anderen Frau getroffen."Russin, Wassermann, Sohn – wie Kate", berichtet der YouTuber von seiner Bekanntschaft.Julian Zietlow und Kate Kolosovskaia im Oktober 2023 headtopics.com

US-Justiz: Australiens Premier setzt sich in USA für Julian Assange einWashington/Sydney - Der australische Premierminister Anthony Albanese hat sich bei seinem Staatsbesuch in den USA erneut für eine Freilassung des in Weiterlesen ⮕

