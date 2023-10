'Wunderschöne Königin der Dunkelheit': Adele begeistert Fans mit radikaler Veränderung

Mit ihrer traumhaften Drei-Oktaven-Stimme macht Adele (35) seit rund 15 Jahren Schlagzeilen. Seit 2019 ist sie auch Vorbild für alle Abnehmwilligen: Adele nahm damals 45 Kilogramm ab. Jetzt scheinen noch einmal ein paar gepurzelt zu sein. Dazu erstrahlt der Star im Gothic-Look.jenseits ihrer grandiosen Plattenerfolge etwas tat. Nach der Geburtstagsparty von Rapper Drake postete sie am 24. Oktober ein Foto bei Instagram und schrieb dazu:"Ich habe geweint, jetzt schwitze ich.

Im selben Zeitraum zeigten Fotostrecken in"The Face" und"Vogue" die Oscar-Gewinnerin (2013 für"Skyfall", den James-Bond-Titelsong) runderneuert und erschlankt. Auf einem Bild, das sie im August 2020 zum Geburtstag von Beyoncé postete, erkannten sie ihre Fans nicht wieder. Adele hatte 45 Kilogramm abgenommen.

Bikini statt wallende Gewänder. Adele wirkte wie ein neuer Mensch. Die"Wandlung" der Britin hält an. Die neuesten Bilder auf ihrem Instagram-Kanal, die die 35-Jährige bei ihrem jüngsten Konzert ihrer"Weekends with Adele" in Las Vegas zeigen, lassen ihre Fans staunen. headtopics.com

Der Superstar wirkt noch mal drahtiger, dazu dunkelhaarig gefärbt. Die Fingernägel haben einen nach verlaufenem Blut aussehenden Grusellook."Wunderschöne Königin der Dunkelheit", dichtet ein Fan bei Instagram. Ein anderer scherzt:"Jetzt, da ich Adele als Brünette gesehen habe, kann ich in Frieden sterben.

Die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit habe, so Adele im Interview mit Winfrey, dagegen keinerlei Rolle gespielt."Die Leute reden über mein Gewicht seit zwölf Jahren", stellte sie fest:"Ich habe nie das Gefühl gehabt, abnehmen zu müssen. Ich war körperpositiv und das bin ich auch heute." headtopics.com

Zu den psychischen Nachwirkungen ihrer Trennung von Simon Konecki, dem Vater ihres Sohnes Angelo (11), kam dann die Corona-Pandemie. Während dieser Zeit der erzwungenen Tatenlosigkeit manifestierte sich Adeles neues, sportliches Leben endgültig: Der"Vogue" schilderte sie, wie sie mit täglichem Training zum"Sport-Monster" wurde."Morgens mache ich Gewichte, dann gehe ich nachmittags normalerweise joggen oder boxe und abends mach ich Cardio.

