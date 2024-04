WrestleMania: Die größte Show aller Zeiten

Zum 40. Mal veranstaltet der Wrestling -Riese die Mega-Show WrestleMania. Auch in diesem Jahr findet das Event an zwei Tagen statt (5. und 6. April). Mehr als 120 000 Fans werden insgesamt in Philadelphia (Pennsylvania) dabei sein. Das Doppel- Event wird von der WWE SO angekündigt: „The biggest WrestleMania ever“ („Die größte WrestleMania aller Zeiten“). Was steckt wirklich dahinter? Hammer: BILD zeigt jede Woche die WWE -Shows „RAW“ und „SmackDown“ live und auf Abruf.

Dazu gibt es jeden Mittwoch die neueste Folge von „NXT“Diese Wrestling-Party verspricht die gewaltigste WWE-Show aller Zeiten zu werden. Traditionell versucht die US-Liga, für jedes zehnjährige Jubiläum etwas Spezielles zu veranstalten. Dieses Jahr ist aber alles noch ein bisschen größer.Der Mega-Star steht bei der ersten Nacht des Doppelpack-Events im Main Event. An der Seite von Cousin Roman Reigns kämpft er gegen Cody Rhodes und Seth Rollin

