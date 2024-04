Wrack eines vermissten Kleinflugzeuges in den Stubaier Alpen entdeckt

Das Wrack eines seit 30. März 2024 in Tirol vermissten Kleinflugzeuges ist in den Stubaier Alpen entdeckt worden. Drei Tage nach dem Verschwinden eines Kleinflugzeugs hat die Polizei in Österreich das Wrack der Cessna 172 im Hochgebirge entdeckt. Am Osterwochenende verschwand eine Cessna plötzlich vom Radar der Flugsicherheitsbehörden, auch der Kontakt zum Piloten riss ab. Eine Suchaktion, an der auch mehrere Hubschrauber beteiligt waren, brachte über Tage hinweg keinen Erfolg.

Nun wurde ein abgestürztes Flugzeug in den Stubaier Alpen entdeckt. Bereits von Beginn an konnte ein Unfall, beziehungsweise ein Absturz, des Kleinflugzeugs seitens der Polizei nicht ausgeschlossen werden. Nun scheinen die Abgestürztes Flugzeug „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ vermisste Cessna wurde, ist allerdings noch völlig unklar, ob es sich dabei um die vermisste Cessna handelt

