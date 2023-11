WoW Classic: Mak’Gora-Turnier auf Leben und Tod ist so brutal, dass sogar der Kameramann stirbt

Doch nicht nur die Teilnehmer konnten sich permanent von ihrem Charakter verabschieden, sondern auch ein eigentlich Unbeteiligter Held, der lediglich als Kameramann fungieren sollte. Wie dieser Clip hier zeigt, starb er während der Duelle:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.

Der Grund für den Tod war das Schmuckstück „Goblin-Mörser“, das von Ingenieuren hergestellt werden kann. Der Mörser verursacht an Zielen in einem kleinen Bereich zwischen 400 und 500 Feuerschaden und betäubt die Opfer für 3 Sekunden.

Eigentlich treffen solche Gegenstände nur Feinde, in dem Fall also den Kontrahenten im Duell. Der Goblin-Mörser scheint allerdings etwas sonderbar zu sein, denn immer wieder werden auch unbeteiligte Spieler oder Gruppen-Mitglieder getroffen, die dann plötzlich an der Schwelle zum Tod stehen – oder über diese gestoßen werden.

Berichte zum Goblin-Mörser gibt es schon seit einer Weile, denn mit ihnen wurden auch häufiger bereits Bank-Twinks in Städten umgebracht, auch wenn der Mörser dem Anschein nach nicht jedes Mal neutrale Ziele trifft.Bei solchen Streams und Turnieren ist es üblich, dass der Kameramann seinen eigenen Charakter unsichtbar macht. Das funktioniert auch im modernen WoW mit dem Chat-Befehl „/console showplayer“ – das macht euren Charakter unsichtbar.

