Wout van Aert könnte beim Giro d'Italia debütieren

Kann der bei Dwars door Vlaanderen schwer gestürzte Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) doch am 4. Mai sein Debüt beim Giro d’Italia geben? Wie die belgische Zeitung 'Het Laatste Nieuws' schrieb, verlaufe der Heilungsprozess nach der Operation so gut, dass die Italien-Rundfahrt zumindest eine 'ernsthafte Option' sei. Allerdings hat er nur noch einen Minut bis zum Start der Rundfahrt Zeit.

Van Aert hatte sich bei der Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt das Brustbein, das Schlüsselbein sowie sieben Rippen gebrochen und sich zahlreiche Schürfwunden zugezogen. Die durch die Frakturen verursachten Schmerzen hätten mittlerweile nachgelassen. Dem Belgier bleiben jetzt noch vier Wochen, um sich auf die erste Grand Tour des Jahres vorzubereiten. Zwar würde er nicht in Topform am Start stehen, könnte sich aber im Verlauf der Rundfahrt steiger

