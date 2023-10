Worldline setzt Deutschlandtochter Payone auf Diät

Der zu 60% im Besitz des französischen Worldline-Konzerns befindliche Zahlungsdienstleister Payone geht auf Sparkurs. Wie das Branchenportal"Finanz-Szene" am Freitag unter Berufung auf eine interne Mitteilung von Vorstandschef Ottmar Bloching berichtet, hat das Unternehmen nahezu alle befristeten Stellen per sofort gekündigt.

Betroffen sind demnach mehr als zwei Dutzend Beschäftigte. Gespart werden soll laut dem Bericht auch an den Dienstreisen und anderen Ausgaben. 2022 war Payone noch kräftig gewachsen und hatte dementsprechend auch eingestellt: Die Beschäftigtenzahl stieg bis Jahresende um 13% auf 1.437.

Ganz überraschend kommen die Einschnitte bei dem Acquirer, an dem die Sparkassen mit 40% beteiligt sind, dennoch nicht. Schließlich hatte Worldline seineNeben einer konjunkturell besorgten zunehmenden Kaufzurückhaltung beklagen die Franzosen auch einen Anstieg der Betrugsfälle in Deutschland, weshalb sie zahlreiche Händlerverbindungen gekappt haben. Dadurch entgehen dem Konzern nach eigenen Angaben jährliche Erlöse von 130 Mill. Euro. headtopics.com

Der Erfolg von ChatGPT hat das Interesse der US-Banken an künstlicher Intelligenz geweckt. Die Citigroup durchkämmt auf diese Weise sogar neue Regulierungsvorgaben.Finanzwende kritisiert grüne Zertifikate

Immer mehr Menschen wollen ihr Geld nachhaltig investieren. Das, was Genossenschaftsbanken und Sparkassen als grüne Zertifikate vertreiben, erfülle diese Anforderung nicht, schreibt der finanzkritische Verein Finanzwende.Weil das Neugeschäft mit Wohnkrediten am Boden liegt, macht auch der FInanzplattformbetreiber Hypoport weniger Geschäft. Auf eine Umsatzwarnung reagiert die Börse allerdings gelassen. headtopics.com

