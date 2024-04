World of Warcraft VR: Tauche in Azeroth ein

Nach rund 20 Jahren ist World of Warcraft für manche Spiel erinnen und Spiel er noch immer das Game der Wahl. Für viele ist es nicht einfach nur ein Spiel ,. Wie toll wäre es da doch, einmal „richtig“ in Azeroth eintauchen zu können und das nicht nur aus der 3rd-Person-Perspektive auf dem Monitor, sondern als Erlebnis im VR?

Genau das haben sich schon vor 10 Jahren einige Fans gedacht – und jetzt endlich die erste vollständig spielbare Version von „WoW VR“ veröffentlicht.Live von der BlizzCon 2023: Schreiende Fans und unerwartete AnkündigungenWoW: Patch 10.1 Glut von Neltharion ist live – Das erwartet euch ab sofortMit der VR-Mod von Flat2VR habt ihr zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich in die World of Warcraft einzutauchen im Zuge einer VR-Erfahrung.

Um WoW in der Virtual Reality erleben zu können, braucht ihr natürlich entsprechende Hardware und ein bisschen Geduld, denn die Installation solcher Mods ist ein wenig umständlich. Natürlich gibt es hier noch einige Probleme. So beschränkt sich die Möglichkeit der Interaktion vor allem auf die Benutzeroberfläche. Man muss ein wenig umständlich verschiedene Fähigkeiten auf dem kleinen Interface anklicken und dann zum Beispiel Flächenzauber in der Welt platzieren. Das fühlt sich für ein VR-Erlebnis noch nicht ganz rund an und braucht sicher noch ein wenig Arbeit.

Ebenfalls gibt es kein eigenes Körpermodell – wenn ihr also nach unten schaut, dann seht ihr nicht die Beine eures Charakters. Es basiert eben auf der „1st-Person“-Ansicht, die ihr schon jetzt in WoW haben könnt, wenn ihr ganz an euren Charakter reinzoomt.Dennoch dürfte für VR-Fans ein Besuch in Azeroth auf diese Weise ziemlich imposant sein.

World Of Warcraft VR Azeroth Spiel Ego-Perspektive

