World of Warcraft Classic: Das Problem mit den Bots

In World of Warcraft Classic gibt es vor allem ein Problem und das sind die Bots. Sie ruinieren nicht nur die Wirtschaft des Spiels und sorgen fürDie einzige Chance gegen diese Bots ist es, diese immer wieder zu melden und zu hoffen, dass Blizzard eine Sperre ausspricht.Manche Spieler wollen sich sicher sein, dass sie auch wirklich einen Bot melden und schreiben die verdächtigen Charaktere zuvor an.

Sobald man einen als Bot verdächtigen Spieler angeschrieben hat, drehen diese den Spieß einfach um. Sie melden mit ihren zahlreichen Bot-Accounts einfach den echten Spieler, der sich kurz darauf einer Sanktion gegenüber sieht. Das sind in der Regel temporäre Sperren.Auch wenn Blizzard immer wieder bestreitet, dass es automatisierte Sanktionen gibt, zeigt die Realität doch ein anderes Bild.

Wer Bots melden will, sollte diese also am besten einen Augenblick beobachten, dann anklicken und einfach per Rechtsklick melden. Ein Anflüstern könnte sich nachteilig auswirken. Ähnliche Probleme gab es aber auch im modernen WoW: Dragonflight. Dort wurden Handwerker, die sich nicht einem gierigen Kartell beugten, ebenfalls einfach zum Schweigen gebracht.WoW Classic+: Neuer Patch schürt die Hoffnung auf neue Classic-InhalteWoW Classic oder"Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Blizzard lässt hier die früheren Versionen von WoW wieder aufleben mit allen Inhalte... headtopics.com

Was noch dazu kommt ” temporäre Sperren” bringen gegen Bots gar nichts, nur gegen echte Spieler. Was ja wiederum false postives sind, also doppelt dämlich.One Piece: 2 Piratengruppen sind schuld daran, dass der Anime über 1.000 Folgen hat – „Ich bereue es ein wenig“

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

WoW Classic: Bots wehren sich gegen Reports – bannen einfach die echten Spieler weg„Wenn du mich meldest, melde ich dich auch“ - eine alberne Drohung. Aber Bots in WoW Classic sitzen am längeren Hebel und ziehen das auch durch. Weiterlesen ⮕

PC-Spiele: World of Warcraft, Witcher 3 und Hogwarts LegacyMöchtest du mit dem PC spielen? Hauptsächlich World of Warcraft, aber auch Single Player Spiele wie Witcher 3, Hogwarts Legacy und ähnliches. Auflösung: WQHD (2560x1440). Weiterlesen ⮕

World of Warcraft: Ein Fan-Liebling trotz fehlender MotivationTrotz des aktuellen Hochpunkts von World of Warcraft verspürt der Autor keine Lust mehr, das Spiel zu spielen. Die Rückkehr der Talente hat jedoch viel zum Erfolg des MMORPGs beigetragen. Weiterlesen ⮕

World of Warcraft: Keine Lust mehr trotz HochpunktEin Spieler berichtet, dass er trotz des aktuellen Hochpunkts von World of Warcraft keine Lust mehr hat, das Spiel zu spielen. Weiterlesen ⮕

Die Entstehungsgeschichte der kultigen Reebok Classic SneakerDie Reebok Classic Sneaker wurden 1983 eingeführt und haben sich seitdem zu einem Kultobjekt entwickelt. Mit ihrem schlichten Design und hoher Qualität sind sie zeitlos und setzen Trends. Jetzt bei Amazon mit Rabatten von bis zu 50% erhältlich. Weiterlesen ⮕

WoW-Fans warten auf die BlizzCon – Aber eine Ankündigung bereitet große SorgenDie BlizzCon verzichtet dieses Jahr auf eine wichtige Sache - und das bereitet den Fans von World of Warcraft große Sorgen. Weiterlesen ⮕