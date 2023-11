World of Warcraft: Ankündigung der nächsten 3 Erweiterungen auf der BlizzCon 2023

Auf der BlizzCon 2023 wurden die nächsten 3 Erweiterungen von World of Warcraft angekündigt, die zusammen die „Worldsoul Saga“ bilden. Das nächste Addon trägt den Namen „The War Within“ und erscheint bereits im Jahr 2024. Die Entwickler haben bereits eine Menge Details über die nächste Erweiterung verraten und einige scheinbare Kleinigkeiten sind dabei wahre Fan-Lieblinge, denn:Live von der BlizzCon 2023: Schreiende Fans und unerwartete AnkündigungenWoW: Patch 10

.1 Glut von Neltharion ist live – Das erwartet euch ab sofortWoW Dragonflight: Drachenfliegen zu zweit – So aktiviert ihr es Im „What’s Next“-Panel sprachen die Entwickler bereits über einige der Features, die in der neuen Erweiterung kommen werden. Vor allem „Warbands“ war dabei extrem beliebt. Die Grundidee dahinter ist, dass man die Zeit der Spielerinnen und Spieler mehr respektieren will. Die allermeisten Freischaltungen sollen demnach „accountweit“ werden – das trifft vor allem für Ruf zu. Vorbei sind die Zeiten, in denen man mit mehreren Twinks den Ruf erst hochbringen muss. Wenn ein Charakter den Ruf hat, haben alle ihn. Die zweite große Neuerung betrifft Transmogs. Künftig werdet ihr in der Lage sein, Transmog-Items aus allen Rüstungs-Klassen zu sammeln. So könnt ihr beispielsweise als Magier auch Platten-Gegenstände sammeln und diese eurer Sammlunng hinzufügen, obwohl Magier gar keine Platte verwenden könne

:

MEİNMMO: World of Warcraft kündigt 3 neue Erweiterungen an, verrät den nächsten Mega-PlotDer Mega-Kracher auf der BlizzCon. Blizzard gar nicht nur eine Erweiterung für World of Warcraft vorgestellt, sondern gleich 3!

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Warcraft Rumble: Blizzards Mobile-Game im Warcraft-Universum ist erschienenWarcraft Rumble ist ein Free2Play-Mobile-Game im Warcraft-Universum und heute für iOS, iPadOS und Android erschienen.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: World of Warcraft gibt im Worldsoul-Trailer einen Ausblick auf gleich drei AddonsWorld of Warcraft bekommt eine Menge neuer Inhalte. Blizzard kündigte direkt drei Addons an, die man unter der Worldsoul-Saga zusammenfasst. Und...

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: World of Warcraft Classic zeigt die Cataclysm-Erweiterung im Cinematic-TrailerBlizzard kündigte auf der Blizzcon die nächste Erweiterung für World of Warcraft: Classic an. Sehr bald werdet ihr die Ereignisse von...

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: World of Warcraft gibt im Worldsoul-Trailer einen Ausblick auf die Zukunft des MMORPGsWorld of Warcraft bekommt eine Menge neuer Inhalte. Blizzard kündigte direkt drei Addons an, die man unter der Worldsoul-Saga zusammenfasst. Und...

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: World of Warcraft: Feature-Trailer zeigt, was euch in The War Within erwartetIm Feature-Overview zur ersten Erweiterung der Worldsoul-Saga von von World of Warcraft, The War Within, erklärt Alleria, dass sie von...

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »