World Central Kitchen stoppt Einsatz im Gazastreifen nach Tod von Mitarbeitern

Die Organisation World Central Kitchen will ihren Einsatz in der Region Deir al-Balah im Gazastreifen aufgrund des Todes ihrer Mitarbeiter sofort stoppen. Israel gerät aufgrund der hohen Zahl ziviler Opfer international immer stärker in die Kritik. Zwischen Warschau und der Regierung in Jerusalem ist ein Streit entbrannt. Nach dem tödlichen Angriff Israels auf ausländische Helfer wurden sechs der sieben Leichen nach Ägypten überführt.

Die Leichen der Todesopfer aus Großbritannien, Polen, Australien und den USA/Kanada sollen in ihre Heimatländer überführt werden. Die Leiche des palästinensischen Fahrers wurde an dessen Familie zur Bestattung in Gaza übergeben

