Wollnys: Estefania gibt erstes Solo-Konzert – alles geht schief

Aber sie hat einen mehr als starken Beistand an ihrer Seite. Und eine mehr als begabte Moderatorin: Vor Estefanias Auftritt im vollbesetzten Club plaudert die extra aus der Türkei angereiste Silvia („Ich kaufe bei der Gelegenheit auch ein paar schöne Klobürsten für meinen neuen Laden“) erst mal aus dem Nähkästchen. „Estefania hatte bei ihrer Geburt ordentlich was auf den Rippen, ich musste mehrfach pressen“, stellt sie in Kassel erstaunliche Zusammenhänge her.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTL_COM: Die Wollnys: Mitten im Konzert bricht Estefania in Tränen aus„Es war für mich ein wirklich emotionaler Moment“

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Estefania leidet vor erstem Solo-Konzert, da erzählt Mama Silvia peinliche AnekdotenKein Tanzschritt sitzt, die Tanz-Coaches verspäten sich, die Haarfarbe ist noch unklar, und dann die eigene Mutter als Moderatorin: Estefanias Aufregung vor ihrem ersten eigenen Konzert ist unbeschreiblich.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: 'Die Wollnys' 2023: Staffel 16 - Sendetermine, Übertragung & alle InfosRTL2 zeigt 2023 Staffel 16 mit neuen Folgen von 'Die Wollnys'. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung liefern wir Ihnen hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Wollnys: Lavinia wird immer dünner - so viel hat sie abgespecktDie Schwangerschaft, die Geburt und die Rund-um-die-Uhr-Betreuung eines Babys verlangt einer Mutter einiges ab. Auch Lavinia Wollny. Sie hat sich seit dem Aufenthalt im Kreißsaal ziemlich verändert. Das Video gibt's oben.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: 'Die Wollnys' 2023: Staffel 16 - Sendetermine, Übertragung & alle InfosRTL2 zeigt 2023 Staffel 16 mit neuen Folgen von 'Die Wollnys'. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung liefern wir Ihnen hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Rammstein-Konzert und K-Pop-Festival in Frankfurt sorgen für IrritationenDie gleichzeitige Veranstaltung eines Rammstein-Konzerts und eines K-Pop-Festivals in Frankfurt am 12. Juli 2024 sorgt für Unsicherheit und Diskussionen unter den Fans.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕