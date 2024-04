Wolfgang Schäubles Tochter spricht über den Verlust ihres Vaters

Am zweiten Weihnachtstag verstarb Wolfgang Schäuble im Kreise seiner Liebsten. Nun spricht seine Tochter in einem Interview über den Verlust ihres Vaters und dessen letzte Tage.(†81). Dabei erklärt sie auch mit einem Augenzwinkern, dass sie einige ihrer weniger positiven Eigenschaften ihrem Vater zuschreibt:"Zumindest bei meinen schlechten Eigenschaften kann ich sagen, die habe ich von ihm geerbt, da kann ich nichts dafür. Ungeduld ist ein Wesenszug, den wir teilten." Trotz seiner politischen Karriere war Schäuble für sie in erster Linie der liebevolle Vater, der immer ein offenes Ohr für sie hatte:"Ich hatte nie das Gefühl, dass er nicht für mich ansprechbar war."Kampf gegen den Krebs diese Welt. Für seine Tochter ist der Schmerz über seinen Verlust allgegenwärtig:"Er fehlt jeden Tag. Sein Tod fühlt sich komplett unwirklich an." Sie findet Trost in dem Gedanken, dass er weiterhin über sie wacht:"Er ist nach wie vor da, sitzt im Himmel auf einer Wolke, lächelt mich an und lenkt mich