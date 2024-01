Wolfgang Schäuble wird in Offenburg beigesetzt. Bei der Trauerfeier wird er mit großen Worten gewürdigt. CDU-Chef Merz verneigt sich vor einem Vorbild. Die Bilder aus der Stadtkirche in Offenburg.





Vollblutpolitiker Wolfgang Schäuble stirbt nach langer KarriereWolfgang Schäuble, ein Vollblutpolitiker, der 51 Jahre lang Bundestagsabgeordneter war, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Er hinterlässt eine außergewöhnliche politische Karriere und wird als ein Stück deutsche Geschichte betrachtet.

Wolfgang Schäuble: Ein Politiker, der die Demokratie verkörpertDie erste Lehre aus seinem Wirken lautet deshalb, stets darauf zu achten, dass das Kräfteparallelogramm der Politik austariert ist.

