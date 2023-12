Wolfgang Schäuble: Ein Politiker, der die Demokratie verkörpert

Demokratien brauchen Politiker, die ihre Institutionen verkörpern. Schäuble war gerade deshalb, nicht nur wegen seiner langen Zeit als Bundestagsabgeordneter und nicht nur wegen seiner tragischen Verletzlichkeit nach einem Attentat, ein Phänomen.

Er konnte wie kaum ein anderer beides verbinden: Welches Amt ihm auch übertragen wurde, man wusste, dass er daraus kein Schaustück zur Profilierung machen würde, sondern hinter Größe und Zweck seiner Aufgabe im Sinne der Verfassungstraditionen zurücktreten würde. Das allerdings nicht ohne den Ehrgeiz, brillieren zu wollen. Der Bundestag war Anfang und Ende der Karriere des CDU-Politikers. Dient es vielen Politikern gern als Sprungbrett für die Exekutive, blieb das Parlament für Schäuble die Herzkammer der Demokrati





