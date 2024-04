Wolfgang Menge: Ein Herz und eine Seele jetzt auf ARD Plus

Am 10. April 2024 wäre der große Autor und Schauspieler Wolfgang Menge 100 Jahre alt geworden. Die aus seiner Feder stammenden Filme und Serien mit grandiosen Charakteren schrieben oft Fernsehgeschichte. Unvergessen ist der Haustyrann 'Ekel' Alfred: 'Ein Herz und eine Seele' erreichte in den 70ern bis zu 28 Millionen Zuschauer und erzielt als echter Silvester-Klassiker auch heute noch einen Marktanteil von bis zu 11%. Auch 'Stahlnetz' war mit Millionen Zuschauern ein Straßenfeger und gilt als Wegbereiter des Tatorts. Alle Folgen der beiden Serien-Klassiker und weitere Highlights von und mit Wolfgang Menge sind jetzt auf ARD Plus zum Streamen erhältlich.