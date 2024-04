Wolf in Verl gesichtet

In Verl ist ein Wolf aufgetaucht. Am vergangenen Gründonnerstag und am Karfreitag ist das Tier mehrfach gesehen worden. Das vermeintlich junge Tier hielt sich im Bereich Mühlgrund und Bergstraße auf. Das berichten mehrere Augenzeugen unabhängig voneinander. Ein Autofahrer hat den Wolf sogar gefilmt. Das Video liegt dieser Zeitung vor, ist aber nicht zur Veröffentlichung autorisiert worden. Gleiches gilt für ein Foto , das der Redaktion ebenfalls vorliegt.

Ob der Wolf nur auf der Durchreise war oder in der Region bleibt, ist aktuell ist nicht gesichert. Gründonnerstag wurde das Tier am Morgen und gegen Abend gesehen. Das letzte Mal am frühen Karfreitag. Seitdem ist der Wolf anscheinend nicht mehr aufgetaucht und möglicherweise weitergezogen. Jäger und Landwirte in Sorge: „Wir wollen mal hoffen, dass der Wolf weitergezogen ist“ Zu Zwischenfällen ist es nach derzeitigem Stand nicht gekommen. Das Gebiet am Ölbach und Holter Wald wäre allerdings ein ideales Jagdrevier für einen Wol

