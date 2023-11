Wohnungsnot: Berliner Quartiere unter unwürdigen Bedingungen sollen verschwinden

Mit der Wohnungsnot und Armut machen manche Vermieter das große Geschäft: Unter unwürdigen Bedingungen lassen sie Menschen in Wohnwagen und Containern hausen. Mehrere dieser Quartiere sollen jetzt in Berlin verschwinden. Nicht nur eine Elendssiedlung inhat der Bezirk Lichtenberg ab dem 21. November das Wohnen untersagt. Am S-Bahnhof Grünau, am Adlergestell 552, ist jetzt ebenfalls Schluss – und zwar überraschend schnell.

Denn als am Dienstag Mitarbeiter der Stromnetz Berlin GmbH die Stromzähler kontrollierten, stellten sie fest, dass diese manipuliert waren. Dort wurde Strom geklaut, genau wie auch schon am Hönower Wiesenweg, wo aus Sicherheitsgründen ebenfalls der Strom abgestellt wurde. Die Techniker sahen auch in Grünau eine erhebliche Brandgefahr und schalteten den Strom ab.die meisten Bewohner in alternativen Quartieren unter. 37 Container, 30 Wohnwagen und acht bis neun Zimmer in dem Gebäude, das auf dem Gelände steht, müssen evakuiert werden. „Viele Menschen sind inzwischen ausgezogen“, sagte Baustadträtin Claudia Leistner (Grüne) am Donnersta

:

RPONLİNE: Viele Strom- und Gas-Grundversorger kündigen Preissenkungen an​Viele Grundversorger senken im Dezember und Januar die Preise für Strom und Gas. Einige erhöhen sie aber auch. Zuletzt hatte jeweils knapp ein Viertel der Haushalte einen Grundversorgungstarif. 2022 wechselten deutlich weniger Haushalte ihren Energielieferanten.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

MORGENPOST: Berlin steigt in deutsche Olympiabewerbung einGemeinsam mit 4 weiteren Städten sollen die Spiele 2036 oder 2040 in Deutschland stattfinden. Neue Stadien soll es dafür nicht geben. Der Senat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, sich im Rahmen einer nationalen Bewerbung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) um die Ausrichtung der Spiele zu bewerben. Die Stadt sei nicht der Veranstalter, das sei der DOSB, der Dachverband der deutschen Sportverbände. Wegner und Sportsenatorin Iris Spranger äußerten eine klare Präferenz für das Datum 2036.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

RBB24: Anstieg der Beratungsanfragen von Selbstständigen in BerlinDie Schuldnerberatung der Stadtmission Berlin hat in den letzten Wochen einen enormen Anstieg an Beratungsanfragen festgestellt. Selbstständige müssen große Anteile ihrer Coronahilfen zurückzahlen. Manche führt das in die Insolvenz.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Union Berlin trennt sich von Trainer FischerUrsFischer ist nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin . Seine Entlassung ist das Ende einer fantastischen, fünf Jahre und fünf Monate währenden Beziehung – kommentiert unser Sportexperte Markus Lotter. fcunion Eisern UNVEU Union Berlin Berlin

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

CİTYREPORT: Fahrplanwechsel in Berlin und BrandenburgAm 10. Dezember 2023 findet der europaweite Fahrplanwechsel statt. Das Angebot im Regional- und S-Bahnverkehr der Länder Berlin und Brandenburg wird weitgehend fortgeführt. Zudem werden Verbesserungen für die Fahrgäste umgesetzt, beispielsweise die Eröffnung von zwei neuen Bahnsteigen in Potsdam Pirschheide und Angebotserweiterungen bei der S-Bahn im Rahmen des Weiterbetriebs der Baureihe 480.

Herkunft: CityReport | Weiterlesen »

MORGENPOST: Berlin: Schwerer Unfall mit Transporter in MarienfeldeEin Quartett überfiel eine Bar in Friedrichshain, in Mitte gab es einen homophoben Angriff. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »