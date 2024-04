Wohnungsmangel und leerstehende Wohnungen in Deutschland

Deutschlandweit fehlen über 600.000 Wohnungen. Fast gleich viele Wohnungen stehen aber bezugsbereit leer. Diese Grafik zeigt die Schieflage des deutschen Wohnungsmarkts.. Die Bundesregierung will Zuversicht verbreiten, Branchenverbände dagegen zeichnen ein düsteres Bild und eine sich weiter verschärfende Baukrise.

Was also tun, wenn sich neue Wohnungen nicht mehr finanzieren, die Menschen aber irgendwo leben müssen? Ein selten beachteter Faktor sind leerstehende und schon jetzt bezugsfertige Wohnungen.In Deutschland stehen laut Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung derzeit etwa 1,8 Millionen Wohnungen leer. Viele davon sind jedoch sanierungsbedürftig und nicht bewohnbar. Der sogenannte marktaktive Leerstand, also Wohnungen, die unmittelbar oder mittelfristig vermietbar sind, lag laut neuesten Daten des Wirtschafts- und Sozialforschungsinstituts Empirica Ende 2022 bei 554.00

Kontroverse um neue Prognose: Fehlen Deutschland viel weniger Wohnungen als gedacht?Der Neubaubedarf pro Jahr liegt einer neuen Prognose zufolge mehrere Hunderttausend Wohnungen unter den von Regierung, Verbänden und Branchenvertretern ausgegebenen Zielen. Die Studienautoren handeln sich Kritik ein. Dabei legen sie die Messlatte für die Wohnungsbaupolitik keineswegs niedrig.

So viele Wohnungen fehlen in Deutschland wirklichEine aktuelle Empirica-Studie wirft neues Licht auf Deutschlands Wohnungsbauziele. Entgegen der politischen Vorgabe von 400.000 Wohnungen jährlich zeigt die Forschung: Nur 168.000 Wohnungen sind nötig. Diese Erkenntnis hinterfragt die bisherige Strategie und betont die Bedeutung zielgerichteten Bauens.

Deutsche wollen Wohnungsbau – aber nicht um jeden PreisDeutschland muss Hunderttausende Wohnungen neu bauen, doch die Baukosten sind zuletzt deutlich gestiegen.

