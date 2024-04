Wohnungslosigkeit in Hamburg steigt aufgrund von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

2030 soll in Deutschland die Wohnungslosigkeit überwunden sein. Das ist erklärtes Ziel der Bundesregierung. Doch in Hamburg lebten laut Statistischem Bundesamt lebten Anfang 2023 mehr als 32.000 wohnungslose Menschen in städtischen Unterkünften - 70 Prozent mehr als im Jahr zuvor.Grund für den starken Anstieg waren die wegen des Kriegs geflüchteten Menschen aus der Ukraine . Auch die Hamburg ische Bürgerschaft will Wohnungslosigkeit überwinden.

"Die bislang in Hamburg eingesetzten Instrumente reichen bei Weitem nicht aus, wie die steigende Zahl an wohnungslosen Personen zeigt", sagte Sandra Berkling von der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege . Die Verbände fordern unter anderem mehr Sozialwohnungen, mehr Beratungsangebote und Hilfen für Menschen, die wohnungslos sind oder denen Wohnungslosigkeit droht.Bezogen auf die Bevölkerungszahl hat Hamburg mit 1.706 wohnungslosen Menschen pro 100.

Die Vereinten Nationen, das Europäische Parlament und die Bundesregierung haben das gemeinsame Ziel, die Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden. Das Bundeskabinett will dazu auch demnächst einen Nationalen Aktionsplan beschließen.

