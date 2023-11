Wohnen in Deutschland: So teuer ist es in Ihrem Landkreis

Wer aus Greiz nach München zieht und seinen Lebensstandard halten will, muss mindestens 40 Prozent mehr verdienen.In vielen Großstädten kostet das Leben ähnlich viel wie in München, in vielen Landkreisen kostet es ähnlich wenig wie in Greiz. Das Beispiel lässt sich also auf viele Gegenden übertragen.

Wieder spiegeln andere Ballungsräume das Bild, wenn auch weniger deutlich: In Hamburg, Köln und Frankfurt liegen die Wohnkosten nur ein Drittel über dem deutschen Mittel. Ländliche Landkreise bleiben deutlich günstiger. Dort kostet Wohnen meist mindestens ein Fünftel weniger als im Bundesschnitt.Wer wenig Wohnraum braucht, gleicht die hohen Lebenshaltungskosten von Städten eher durch die dort meist höheren Gehälter aus.

Wer viel Platz liebt, profitiert eher von einem Umzug aufs Land. Je nach Landkreis bekommt er dort fürs gleiche Geld fast dreimal soviel Wohnraum.Die Wohnkosten ausgeklammert, bleiben Unterschiede in den Lebenshaltungskosten gering. Stuttgarter zahlen für einen vergleichbaren Lebensstandard vier Prozent mehr als der Durchschnittsbürger. Die Menschen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zahlen anderthalb Prozent weniger. Damit sind die Extreme abgesteckt. Vernachlässigbar.

Wer die Unterschiede im Wohnraum verkraftet, muss die Großstadt also nicht fürchten: Das übrige Leben dort kostet kaum mehr als auf dem Land.Für die genannten Zahlen gilt eine Einschränkung. Die IW-Studie vergleicht Gleiches mit Gleichem. Wer in der Stadt ohne Auto auskommt, auf dem Land aber eines braucht, muss die Kosten dafür hinzurechnen. Das kann die Rechnung verändern.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOCUSONLINE: Wohnen in Deutschland: So teuer ist es in Ihrem LandkreisWer in Deutschland günstig leben will, sollte auf einen Vergleich des IW Köln blicken: In einigen Gegenden kostet das Leben über ein Drittel mehr als in anderen. Schuld sind vor allem höhere Wohnkosten. Aber nicht nur.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: QIX Deutschland: Hannover Rück rechnet für 2024 in Deutschland mit steigenden RückversicherungsDer QIX Deutschland legt am Mittwoch vor der heutigen Fed-Sitzung in den USA am Nachmittag um 0,7 % auf 14.540 Punkte zu.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hessen: Autofahrer bei Unfall im Landkreis Gießen tödlich verletztAktuelle Nachrichten aus Hessen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Landkreis Rotenburg: Alarmierende Zahlen gar nicht so schlimmEin Millionendefizit wird im Haushaltsentwurf des Landkreises Rotenburg für 2024 prognostiziert. Im Finanzausschuss gehen sie gelassen damit um.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

CITYREPORT: Verkehrskontrollen im Landkreis Teltow-FlämingTeltow-Fläming - Samstag, 29.07.2023, 09:45 Uhr bis 12:00 Uhr Durch Polizisten der Polizeiinspektion Teltow-Fläming wurden am Samstagvormittag verstärk

Herkunft: CityReport | Weiterlesen ⮕

CITYREPORT: Lottosechser im Landkreis Dahme-Spreewald - Glückspilz gewinnt mehr als eine halbe Million EuroMit den berühmten sechs Richtigen gewann ein Brandenburger Glückspilz am vergangenen Samstag in der Ziehung von LOTTO 6aus49 und kann sich nun über stolze

Herkunft: CityReport | Weiterlesen ⮕