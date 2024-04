Wohnboxen für obdachlose Menschen in Berlin-Neukölln

Auf einer ehemaligen Brachfläche an der Hertzbergstraße in Berlin-Neukölln: Die Wohnboxen sollen als sogenannte „Safe Places“ obdachlosen Menschen eine temporäre Unterkunft, etwas Privatsphäre und eine gewisse Stabilität verschaffen. Die sogenannten „Tiny Homes“ werden von einem Sozialarbeiter betreut, der den Bewohnern bei der Wiedereingliederung helfen soll.

An dem Pilotprojekt Dennoch hat die Mehrheit der Bezirksverordneten das Bezirksamt nun dazu aufgefordert, die bezirkseigenen Flächen daraufhin zu prüfen, ob sie für die Einrichtung weiterer Safe Places geeignet sind. Das sei beispielsweise dann der Fall, wenn obdachlose Menschen die Flächen sollen dann, wie es bereits in der Hertzbergstraße praktiziert wird, von einem oder einer Sozialarbeiter:in vor Ort betreut werden

