Witsel kehrt nach Dortmund zurück

eingestellt. „In Dortmund ist es ähnlich wie in unserem Stadion. Die Atmosphäre ist heiß, so wie bei uns. Wir wissen, dass es nicht einfach wird“, sagte der Belgier, der 2018 bis 2022 für den BVB aufgelaufen war.Zwei Jahre nach seinem Wechsel nach Spanien kehrt Witsel nun nach Dortmund zurück, in das Rückspiel am Dienstag geht Atletico mit einem 2:1-Vorsprung aus dem ersten Duell.

Atletico hatte am Samstag das Topspiel gegen den Tabellendritten FC Girona 3:1 gewonnen. Als Vierter stehen die Chancen auf eine erneute Teilnahme an der Königsklasse gut, zumal Verfolger Athletic Bilbao beim 1:1 gegen den FC Villarreal patzte und nun schon vier Punkte Rückstand hat.

